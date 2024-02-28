Инспекторы США проверили поставленное Киеву американское оружие

Инспекторы США совместно с украинскими военными провели очередную проверку вооружения, переданного Киеву Вашингтоном, сообщило Минобороны Украины.«

"Представители Службы внутреннего аудита Минобороны, Вооруженных сил Украины и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мероприятия проходили в местах хранения оружия. Инспекция проверяла соответствие серийным номерам, техническое состояние и условия хранения вооружения.

Как отметили в Минобороны Украины, с начала 2024 года это уже третья подобная инспекция.«”В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было”, – заключило министерство.

Радио Sputnik писало, что США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине.

Взято отсюда.