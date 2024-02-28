реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Инспекторы США проверили поставленное Киеву американское оружие

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Инспекторы США проверили поставленное Киеву американское оружие

Инспекторы США совместно с украинскими военными провели очередную проверку вооружения, переданного Киеву Вашингтоном, сообщило Минобороны Украины.«

"Представители Службы внутреннего аудита Минобороны, Вооруженных сил Украины и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мероприятия проходили в местах хранения оружия. Инспекция проверяла соответствие серийным номерам, техническое состояние и условия хранения вооружения.

Как отметили в Минобороны Украины, с начала 2024 года это уже третья подобная инспекция.«”В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было”, – заключило министерство.

Радио Sputnik писало, что США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

Чиновники на Украине утверждают, что в рядах ВСУ уже воюют…

Узнать больше
В Эстонии нашли “рациональное объяснение” словам Макрона об Украине

В Эстонии нашли “рациональное объяснение” словам Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон своими посланиями хочет занять ведущую роль…

Узнать больше
На Украине отреагировали на сообщение о возможном закрытии границ с Польшей

На Украине отреагировали на сообщение о возможном закрытии границ с Польшей

На прошедших переговорах между Киевом и Варшавой не упоминался вариант…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp