Источник назвал главную цель 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций для борьбы с обходом уже введенных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.«

"Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", – цитирует его агентство.

В конце февраля Евросоюз опубликовал 13-й пакет санкций против России. Ограничительные меры были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц.

Радио Sputnik писало, что помешало Евросоюзу добавить в список санкций ограничения на российский газ.

Взято отсюда.