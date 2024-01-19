Источник рассказал, когда ЕС планирует ввести новый пакет санкций против РФ

Евросоюз приступил к формированию 13-го пакета санкций против России и намерен ввести его к 24 февраля, сообщил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.«

"Не только страны-члены ЕС, но и верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель, – ред.) намерены принять такой пакет ко второй годовщине (начала конфликта на Украине, – ред.). Поэтому работа идет", – приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что в новый, 13-й, пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков, а также меры против якобы обхода рестрикций Россией.

Радио Sputnik писало, что Минфин США заявил о введении новых антироссийских санкций.

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