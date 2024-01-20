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Источник: ВС РФ уничтожили объекты системы ПВО в Одессе советскими ракетами

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Источник: ВС РФ уничтожили объекты системы ПВО в Одессе советскими ракетами

Российские военнослужащие нанесли удары ракетами П-35Б советского производства по позиции комплексов ПВО украинских войск в районе Одессы, сообщил РИА Новости информированный источник.«

"Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", – рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что производство П-35 давно прекратилось. При этом, продолжил источник, модернизация этих реактивных снарядов бессмысленна, поскольку они долгое время были на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.

П-35 – советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

Первый испытательный пуск ее опытного образца состоялся в 1959 году, ракетный комплекс приняли на вооружение через пять лет и использовали на надводных кораблях.

Позднее в состав береговых стационарных и подвижных ракетных комплексов “Утес” и “Редут” были введены модифицированные ракеты П-35Б

Радио Sputnik также писало, как в Крыму объяснили необходимость освобождения Одессы.

Взято отсюда.

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