Указ Владимира Зеленского “Об исторически населенных украинцами территориях РФ” нужен для обоснования необходимости защищать якобы угнетенных украинцев, проживающих в России, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что военная политика киевского режима потерпела полный крах, а украинцы начинают понимать, что Зеленский ведет геноцид собственного народа.«”Чтобы отвлечь людей от этого, надо попытаться показать, что Россия была вечным угнетателем живущих в ней “бедных” украинцев, и что за их “освобождение” надо воевать”. Но это аналогично тому, как Гитлер сочинял мифы о том, что немцев угнетают в Судетской области Чехословакии”, – объяснил Мягков.

Кроме того, этот указ необходим Киеву в качестве идеологического обоснования необходимости продолжения поддержки со стороны Запада, добавил историк.«

"Не исключено, что киевский режим будет цинично сравнивать якобы "угнетение" украинцев в России с Холокостом, о котором знает европейский обыватель", – резюмировал Мягков.

Радио Sputnik сообщало, каких областей коснулся указ Зеленского.

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