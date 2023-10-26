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Израиль предпринял вылазку в сектор Газа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Радио Армии Израиля сообщила о вылазке ЦАХАЛ в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла относительно крупную вылазку на территорию сектора Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Радио Армии Израиля Galatz.

Эту вылазку назвали самой крупной с начала войны Израиля и ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о продолжении подготовки к наземной операции Израиля в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

новости Алтайский

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