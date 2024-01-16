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Жесткие обвинения: “партия Залужного” пошла в атаку на Зеленского

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Жесткие обвинения: "партия Залужного" пошла в атаку на Зеленского

Внутриполитические противоречия на Украине обсудили главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский и политолог Василь Вакаров.

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ, органов местного самоуправления, неугодных политиков и предпринимателей.

“Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. Наступление на местное самоуправление. Потоки лжи и манипуляций… из анонимных провластных Telegram-каналов… Правоохранительным органам надо прекратить бегать и “кошмарить” по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей”, – написал Кличко в Telegram-канале.

Эти резкие заявления прозвучали в ответственный для украинской власти момент, когда политическая верхушка ведет важные для нее переговоры на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметил Вышинский.«”Сегодня глава офиса Зеленского (Ермак) обсудил с советником Байдена по нацбезопасности Салливаном ситуацию на фронте, генсек НАТО Столтенберг увидел в независимости Украины повод для оптимизма. В общем, как-то стараются в Давосе поддерживать Украину в нынешней ситуации… И вот на фоне этих переговоров таким диссонансом звучит сегодняшнее заявление мэра Киева Кличко, известного боксера, человека, пришедшего в политику внезапно на волне событий начала нулевых… Верхушка украинской власти – в Давосе, и вдруг в самый разгар таких важных контактов он вбрасывает в информационное пространство такие жесткие обвинения”, – сказал Кирилл Вышинский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Кличко и ранее выступал с критикой в адрес нынешних властей, напомнил Вакаров.«”В ноябре, когда появилась нашумевшая статья Залужного в The Economist, где он рассказал о проблемах на фронте, Кличко одним из первых поддержал Залужного и уже тогда начал критиковать действующую власть. И сегодня он в пику Зеленскому, который тусуется на форуме (в Давосе), говорит о том, что в Украине нет свободы слова, притесняют журналистов. Если копнуть глубже, Кличко, (экс-президент) Порошенко – это то, что называется “партия Залужного”… Фактически в Верховной раде Украины где-то примерно 50 на 50 – кто-то из депутатов поддерживает Зеленского, а кто-то – Залужного. И Кличко – один из лидеров этого движения”, – пояснил политолог.

Программу Кирилла Вышинского слушайте здесь. Без дураков. С Кириллом ВышинскимМобилизация по-украински, притеснение Киевом СМИ и окончание блокадыВчера, 17:04Без дураков. С Кириллом ВышинскимПереяславская рада – договор о сотрудничестве или вступлении в подданство?Вчера, 17:33

Взято отсюда.

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