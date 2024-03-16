реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки дронов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки дронов

Главк МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте.«”Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход”, – сказано в сообщении регионального управления ведомства.

Радио Sputnik сообщало об атаке беспилотника на Сызранский НПЗ в Самарской области.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта стартует голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование…

В Барнауле почтили память первого мэра города

В Барнауле почтили память первого мэра города

9 марта 2024 года Владимиру Баварину, первому мэру Барнаула, исполнилось…

В Барнауле начался ямочный ремонт

В Барнауле начался ямочный ремонт

Дорожники Барнаула начали масштабный ямочный ремонт городских трасс. Они уже…

В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая цепь звезд небесных»

В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая…

16 марта 2024 г. в зале советов Алтайской митрополии  состоялась…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp