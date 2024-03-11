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“К сожалению, это правда”. Маск высказался по поводу борьбы США с Россией

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"К сожалению, это правда". Маск высказался по поводу борьбы США с Россией

. Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена из США Дэвида Сакса, что все принятые Соединенными Штатами меры против России только укрепили ее.

Маск прокомментировал пост предпринимателя, опубликованный в соцсети Х, о том, что у президента США Джо Байдена не получилось ослабить Россию, несмотря на его обещания, данные в начале специальной военной операции РФ. Сакс заключил, что Вашингтон привел Украину к краху.«

"К сожалению, это правда", – приводит РИА Новости текст сообщения владельца SpaceX.

Ранее радио Sputnik писало, как Илон Маск отреагировал на сообщения о жесткой мобилизации на Украине.

Взято отсюда.

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