Кадыров объяснил, зачем предлагал обменять пленных на снятие санкций США

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал “толстым троллингом” предложение обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций США со своих родственников.

Ранее он предложил США снять санкции со своих матери и дочерей в обмен на передачу некоторых украинских военнопленных, список которых он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, накануне прибывшему в Грозный.

В Telegram-канале Кадыров пояснил, что своим предложением хотел “показать истинное лицо США”, которым безразлична судьба обычных украинцев. Он добавил, что Вашингтон не пойдет на такой обмен, но ему было бы интересно “выслушать их оправдания”.«”Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить”, – заключил Кадыров.

Радио Sputnik сообщало, что Кадыров обратился к участникам “голой” вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Взято отсюда.