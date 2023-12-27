Кадыров обратился с “дельным предложением” к участникам вечеринки Ивлеевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам скандально известной “голой” вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, пройти тренировки в Российском университете спецназа в Гудермесе.«

"У меня есть очень дельное предложение для тех, кто хочет реабилитировать себя в глазах общественности. Я сейчас об участниках той самой громкой вечеринки, которую иначе как сатанинской и назвать трудно… рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России", – написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, помощь в организации их тренировок, в быту, в столовой, прачечной или медпункте поможет звездам понять, какими принципами руководствуются патриоты, еще больше вдохновит последних, а также “будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период”.«”Тем более, опыт в Российском университете спецназа, инструкторы которого не единожды становились лучшими среди спецподразделений мира, будет не только полезен, но и очень интересен. Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле”, – заключил глава региона.

Накануне радио Sputnik сообщило, что суд зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой из-за проведения “голой” вечеринки.

Взято отсюда.