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Кадыров оценил обстановку в районе села Работино

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Кадыров оценил обстановку в районе села Работино

Вооруженные силы Украины пытаются удержать позиции в окрестностях села Работино Запорожской области, однако сталкиваются с натиском бойцов батальона “Ахмат” и сводного отряда МВД по Чеченской республике, заявил глава региона Рамзан Кадыров.«

"Запорожская область, окрестности населенного пункта Работино. Здесь по вражеским укрепленным районам, технике и скоплению живой силы активно работают военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" МО РФ и бойцы сводного отряда ("Ахмат") МВД по Чеченской республике. <…> Район сложный, противник не жалеет средств и сил, чтобы удержать занятые позиции. Однако безуспешно", – написал он в Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что по противнику активно “работают” дроны-камикадзе, которые наносят существенный урон бронированной технике и живой силе ВСУ.«”Все, что попадает в поле зрения наших “птичек”, через минуту уже перестает быть полноценной боевой единицей”, – подчеркнул глава Чечни.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России взяли под контроль южную часть села Работино.

Взято отсюда.

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