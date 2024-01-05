Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с его родственников в обмен на передачу некоторых украинских военнопленных.

Кадыров подчеркнул, что его близкие никогда не участвовали “в политических играх”, и призвал “не трогать” его семью.«”Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных европейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию в отношении нашего государства и мусульман всего мира”, – добавил глава региона.

При этом он отметил, что не против введения в отношении него персональных санкций, и “даже не будет возражать” в случае их возможного расширения.

Глава Чечни передал список военнопленных бывшему офицеру Корпуса морской пехоты ВС США Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный.«

"Есть интересное предложение … У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список, – ред.) нашему гостю… Если они (американская сторона, – ред.) снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", – цитирует Кадырова РИА Новости.

Радио Sputnik писало, кто, по словам пленного украинского военного, руководит подготовкой обороны ВСУ.

Взято отсюда.