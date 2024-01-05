Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кадыров сделал США связанное с санкциями и пленными интересное предложение

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Кадыров сделал США связанное с санкциями и пленными интересное предложение

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с его родственников в обмен на передачу некоторых украинских военнопленных.

Кадыров подчеркнул, что его близкие никогда не участвовали “в политических играх”, и призвал “не трогать” его семью.«”Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных европейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию в отношении нашего государства и мусульман всего мира”, – добавил глава региона.

При этом он отметил, что не против введения в отношении него персональных санкций, и “даже не будет возражать” в случае их возможного расширения.

Глава Чечни передал список военнопленных бывшему офицеру Корпуса морской пехоты ВС США Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный.«

"Есть интересное предложение … У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список, – ред.) нашему гостю… Если они (американская сторона, – ред.) снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", – цитирует Кадырова РИА Новости.

Радио Sputnik писало, кто, по словам пленного украинского военного, руководит подготовкой обороны ВСУ.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Плюс пять рублей: стоимость проезда выросла на некоторых маршрутах в Барнауле

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за сутки

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

Объявленная в Севастополе воздушная тревога пролилась 13 минут

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

Американский журналист раскрыл детали раскола между Зеленским и Залужным

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ за 20 минут сбросили с дрона на Донецк четыре взрывоопасных предмета

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Раде сравнили российский удар по Киеву с Армагеддоном

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

Шотландия прекратит платить за жилье для беженцев с Украины, сообщают СМИ

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Будет полный крах”. Политолог назвал новую угрозу существования Украине

06.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: критиковавшая Залужного нардеп может лишиться поста в комитете Рады

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix