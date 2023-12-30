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Каховского водохранилища сейчас уже нет, заявил Сальдо

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Каховского водохранилища сейчас уже нет, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва украинской стороной плотины в июне Каховского водохранилища как такового уже нет.«”Трагическим событием были подрыв и разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет”, – сказал Сальдо в интервью в эфире херсонского телеканала “Таврия”.

В ночь на 6 июня в результате обстрелов с украинской стороны была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды и подтоплению многих населенных пунктов Херсонской области. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разрушив гидроэлектростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима. Российский лидер отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Радио Sputnik ранее сообщило об уничтожении военной техники, обстреливавшей позиции ВС РФ в районе Каховской ГЭС.

Взято отсюда.

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