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“Камни сдвинулись”. Эрдоган рассказал, к чему привел конфликт на Украине

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"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал, к чему привел конфликт на Украине

Начало украинского конфликта запустило гонку вооружений в ряде стран, которые ранее не уделяли должного внимания обороне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «

"После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5–10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений", – цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что Турция – одна из тех стран, которые рано начали инвестировать в создание эффективной оборонной стратегии.«

"Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью", – подчеркнул турецкий лидер, выступая на мероприятии, посвященном 97-летию создания Национальной разведывательной организации (MIT).

Радио Sputnik писало, какой “камень преткновения” мешает отношениям Турции и США.

Взято отсюда.

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