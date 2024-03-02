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Канцлер Австрии назвал условие для восстановления мира на Украине

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Канцлер Австрии назвал условие для восстановления мира на Украине

Без участия президента России Владимира Путина достичь мира на Украине будет невозможно, заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

С таким заявлением политик выступил на прошедшей 26 февраля в Париже конференции в поддержку Украины.«

"Нам также нужен Владимир Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира. Если это будет полезно, то я бы снова поговорил с ним", – цитирует его австрийский телеканал Oe24.

В апреле 2022 года Нехаммер встречался с Путиным в Москве. По словам канцлера, состоявшийся диалог был “открытым, но жестким”.

Радио Sputnik писало, что Украина начинает менять позицию по переговорам с Россией.

Взято отсюда.

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