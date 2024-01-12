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Картина ужасает. На Западе оценили состояние ПВО Украины после ударов ВС РФ

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Картина ужасает. На Западе оценили состояние ПВО Украины после ударов ВС РФ

Российские “Кинжалы” насквозь прорвали поставленную странами Запада Украине систему ПВО и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис.«

"Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" буквально проникают сквозь ПВО Украины и наносят колоссальный урон ВСУ", – сказал он в эфире YouTube-канала Duran.

Аналитик отметил, что ВКС России обладают неоспоримым преимуществом в вопросе контроля неба над Украиной и ежедневно наносят удары по укреплениям противника, что приводит к серьезным потерям в рядах украинской армии.«

"У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. <…> Картина ужасает", – подытожил Меркурис.

Радио Sputnik сообщало, что в ВСУ признали невозможность сил ПВО полностью закрыть небо над Украиной.

Взято отсюда.

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