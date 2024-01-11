Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО в украинские порты для охраны временных морских коридоров, сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью СМИ.«”Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в украинские порты. И когда они будут реализованы, и будут ли, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом партнеров”, – цитирует его РИА Новости.

Действие зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозилась сельскохозяйственная продукция, было прекращено 18 июля 2023 года. Как неоднократно указывала российская сторона, Киев и его западные союзники не выполняли договоренности и использовали так называемую черноморскую инициативу в своих целях.

В Минобороны РФ сообщили, что с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

В августе Киев заявил об открытии временных коридоров для торговых судов, следующих “под наблюдением ВСУ”.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении шести украинских ракет “Нептун” над Черным морем.

Взято отсюда.