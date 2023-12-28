Власти Украины принудительно вывезли из подконтрольной им части ДНР более 100 тысяч жителей, сообщает украинское Министерство по вопросам реинтеграции.«

"Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР, – ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан. Среди них – более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Уточняется, что людей вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины, где селят в бесплатные приюты.

Радио Sputnik также писало, что в Сумской области Украины эвакуированы 19 населенных пунктов.

Взято отсюда.