Киев решил возвести оборонительные укрепления в Чернобыльском заповеднике

Земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, расположенные на границе Украины, будут переданы пограничникам для обустройства укреплений, сообщило Министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что это решение было принято в связи с изменениями, внесенными в земельный кодекс Украины. Из текста документа следует, что все земли и объекты вдоль линии госграницы передаются войсковым частям погранслужбы.«”Земли Чернобыльского заповедника вдоль госграницы передадут Государственная пограничной службе Украины для обороны. <…> В настоящее время документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти”, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В дальнейшем пограничная служба будет возводить на территории заповедника инженерно-технические и фортификационные сооружения, ограждения и укрепления.

Радио Sputnik сообщало, что в Белоруссии продолжат строить укрепрайоны.

Взято отсюда.