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Киевские власти сообщили о ЧП с водопроводом в городе

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Киевские власти сообщили о ЧП с водопроводом в городе

В Святошинском районе Киева произошел прорыв водопровода, сообщили в администрации украинской столицы.

Ранее издание “Зеркало недели” распространило информацию, что в жилом массиве Борщаговка в Киеве зафиксирован прорыв канализации.

Власти города опровергли эти данные.«

"Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", — приводит RT сообщение, размещенное в Telegram-канале киевской администрации.

Радио Sputnik сообщало, что прокуратура Киева начала расследование по факту подтопления участка столичного метро.

Взято отсюда.

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