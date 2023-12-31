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Китайские СМИ написали о провале замысла США истощить РФ с помощью Украины

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Китайские СМИ написали о провале замысла США истощить РФ с помощью Украины

План США ослабить Россию через украинский кризис провалился, пишет китайское издание Global Times.

На Западе стали осознавать, что украинский конфликт не истощит Россию, как того ожидалось в начале конфликта, отмечается в статье.

Цель военно-технической и политической помощи Запада Украине заключалась не в ее защите, а в попытке ослабить Россию, уточняют авторы.

Как следствие, все это время Киев рассматривается Вашингтоном и Брюсселем только как расходный материал, продолжают обозреватели.

В публикации также говорится, что отношение к украинскому конфликту в США и странах Европы становится все более противоречивым.

Радио Sputnik рассказало, о каком “величайшем подарке” президенту РФ Владимиру Путину от США в наступившем году написали французские СМИ.

Взято отсюда.

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