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“Кладбища все шире”. Испанский военкор ужаснулся ситуации на Украине

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"Кладбища все шире". Испанский военкор ужаснулся ситуации на Украине

На Украине каждый день появляются новые могилы из-за колоссальных потерь ВСУ на фронте, заявил в подкасте El Mundo военный корреспондент издания Хавьер Эспиноса.«”С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире. <…> Ежедневно появляются десятки и десятки новых могил”, – цитирует его РИА Новости.

По словам военкора, быстро расширяются кладбища в Харькове, Днепропетровске и Запорожье. Также Эспиноса добавил, что из-за череды провалов ВСУ украинцы начали терять оптимистичный настрой.

Радио Sputnik писало, что на Украине заканчиваются люди для пополнения ВСУ.

Взято отсюда.

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