Украинские военные привыкли к советской боевой технике, и им сложно обучиться управлению западными образцами, такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу.«

"Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams", – пишет он.

Российские военные и средства массовой информации неоднократно заявляли, что американские танки будут гореть на Украине, как и все остальные, отметил журналист.«”Украина стала кладбищем танков, и, нравится это американским военным чиновникам или нет, три M1 Abrams – лишь новые покойники на нем. Они сгорели, как и другие танки – и как тысячи танков до этого”, – добавил Петер Сучиу.

Ранее в эфире радио Sputnik журналист издания “Аргументы и факты” Андрей Сидорчик высказал мнение о том, почему ВСУ начали использовать танки Abrams.

Взято отсюда.