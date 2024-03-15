Кличко-младший выступил за отставку Зеленского

Если во время текущего конфликта была возможность уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, то можно на выборах сменить и Владимира Зеленского, заявил брат мэра Киева Виталия Кличко, боксер Владимир Кличко.«

"Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооруженными силами, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?" – сказал Кличко-младший в интервью немецкому изданию Focus.

Кличко-младший отметил, что сожалеет о вынужденной отставке Залужного.«”Могу сказать только одно: обидно. Жаль, что Залужного уволили. Обидно, что такого человека потом назначают послом. <…> С его знаниями и навыками он очень важен для Украины на местном уровне. <…> Во время войны не до внутриполитических игр”, – сказал боксер.

Брат мэра Киева допустил, что, несмотря на текущий конфликт, в стране можно провести выборы.«”Мы живем в военном положении – все контролируется централизованно: судебная система, полиция, средства массовой информации. Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот”, – сказал Кличко-младший.

Радио Sputnik также сообщало, кого СМИ считают основными претендентами на пост президента Украины.

Взято отсюда.