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Кличко послал “сигнал” Германии из-за положения ВСУ на фронте

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Кличко послал "сигнал" Германии из-за положения ВСУ на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild обратился к властям Германии за помощью из-за критической нехватки боеприпасов для ВСУ.«

"Уже несколько месяцев ощущается безумная, огромная нехватка боеприпасов. <…> Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз. Мы никогда не должны недооценивать Россию", – сказал он.

Кличко добавил, что в последнее время на фронте ощущается “безумное давление со стороны России”. Он также выразил разочарование решением немецких властей отказать Украине в передаче крылатых ракет Taurus.«”Это повысило бы безопасность солдат и граждан Украины. Кроме того, с помощью ракет Taurus можно более успешно уничтожать оружейные склады русских”, – цитирует его Bild.

Радио Sputnik писало, что немецкие депутаты отклонили резолюцию о передаче Украине ракет Taurus.

Взято отсюда.

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