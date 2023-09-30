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Командир «Ахмата» сообщил об успехах на Кременском и Белогоровском участках фронта

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Командир Алаудинов: бойцы РФ продвинулись на Кременском и Белогоровском участках

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Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил об успехах российских сил на Кременском и Белогоровском участках фронта в Донбассе, передает РИА Новости.

Он указал. что подразделения «Ахмата» находятся на участке Кременная, Берестовое, Белогоровка. Как заявил командир, подразделения его спецназа продолжают вести боевые действия на данных участках совместно с другими подразделениями ВС РФ.

«Хочу отметить, что за последний период на этом участке особенно: и на Кременском, и на Белогорском направлениях — наши подразделения очень хорошо продвинулись вперед», — сказал Алаудинов.

По его словам, у них есть достаточно серьезные результаты. Военный отметил, что «Ахмат» и другие подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются вперед на этом участке фронта, уничтожая противника.

«Эти оба направления у нас находятся в наступательных действиях, и я считаю, что у них продвижение идет достаточно хорошо», — добавил командир «Ахмата».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил высокопрофессиональную работу разведчиков спецназа «Ахмат» на Кременском направлении.

По его словам, бойцы подразделения проникли в тыл украинской армии, после чего обезвредили девять мин и две растяжки, а также ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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