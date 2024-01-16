Косачев: мирного плана по Украине у Запада нет

Киевский режим и его союзники на Западе пока не готовы обсуждать реалистичные планы урегулирования ситуации на Украине, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В понедельник президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис, в свою очередь, заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования.«”Пока это игра на публику, во всяком случае, со стороны основных актеров, я имею в виду Киев и тех, кто по-прежнему безоглядно, безоговорочно его поддерживает. На Западе ничего не меняется. В этом смысле я бы в принципе не стал говорить о наличии какого бы то ни было мирного плана, который бы сейчас всерьез обсуждался за любым переговорным столом… Таких переговорных столов просто не существует, потому что не существует мирных планов. План Зеленского назвать реальным… совершенно точно язык не поворачивается”, – отметил Константин Косачев.

По его словам, за последнее десятилетие Запад провалил реализацию четырех планов урегулирования на Украине.«”Если брать историю последнего десятилетия, таких мирных планов, которые могли либо предотвратить конфликт, либо его купировать, было четыре. Начнем с событий, предшествовавших государственному перевороту. Это был мирный план, который согласовал тогдашний президент (Украины Виктор) Янукович с тогдашней оппозицией под эгидой ЕС и стран ЕС – Франции, Германии, Польши – и не было бы госпереворота, и думаю, что территориальная целостность Украины могла бы сохраниться в границах 1991 года. Это, понятно, сослагательное наклонение”, – уточнил Константин Косачев.

Сенатор напомнил также о Минских соглашениях и о предложенном Россией в 2021 году проекте договора о гарантиях безопасности.«”Второй мирный план – это так называемые Минские соглашения в двух итерациях, 2014 и 2015 года, которые могли бы сохранить в составе Украины Юго-Восток. Этого, как мы знаем, тоже не произошло, потому что второй план, как и первый, был саботирован Киевом и его покровителями на Западе. Третий мирный план – это наши декабрьские 2021 года предложения в адрес НАТО, в адрес США, грубо говоря, в адрес Запада, о том, как должна быть обустроена сфера безопасности, в том числе в ее украинском измерении, чтобы не потребовались никакие силовые действия. Я думаю, что уместно об этом плане напоминать, потому что он был нами сформулирован и ими, Западом, отвергнут”, – подчеркнул Константин Косачев.

В марте 2022 года Россия вновь продемонстрировала добрую волю и готовность прийти к согласию, продолжил сенатор.«”Четвертое – это те процессы, которые происходили, условно говоря, в марте 2022 года, так называемый стамбульский процесс, в котором мы не просто участвовали, но который мы подкрепляли конкретными шагами с нашей стороны: отвод воинских подразделений из-под Киева, из ряда других мест, которые уже находились под контролем ВС РФ. Все это было демонстрацией доброй воли и готовности каким-то образом найти согласие… И в четвертый раз ничего не произошло. Вместо этого появился так называемый мирный план Зеленского: границы 1991 года без учета каких бы то ни было реалий”, – добавил Константин Косачев.

В конечном итоге мир будет достигнут на тех условиях, которые сложатся на линии боевого соприкосновения, и они совершенно точно будут “не в пользу Киева и не в пользу Запада”, уверен сенатор.ИЗОЛЕНТА liveЗакон о персональных данных, Россия и Болгария, “мирный план” Киева09:04

Взято отсюда.