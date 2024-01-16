Косачев: происходящее внутри НАТО и ЕС – не в пользу Украины

Публикация в немецком таблоиде Bild – очередная страшилка, с помощью которой Запад пытается запугать всех остальных, считает заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее журналисты издания опубликовали статью, где со ссылкой на секретный документ бундесвера говорится о подготовке Германии к войне с Россией.«”Мы не понимаем, насколько укоренилось в сознании западников ощущение собственной исключительности и естественного для них права управлять миром. Они это право себе присвоили в момент открытия Колумбом Америки <…> И для них то, что сейчас происходит на Украине, является продолжением цепи их геополитических поражений, когда они не смогли достичь заявленных целей, в частности, через организацию цветных революций. Три крупнейших сюжета последних лет: Венесуэла, Сирия и Белоруссия. <…> И в этом ряду вроде бы получившийся Майдан на Украине все больше и больше начинает смахивать на провал… Для Запада это катастрофичный сценарий”, – отметил Константин Косачев в эфире радио Sputnik.

Перспектива провала на Украине и утраты лидирующих позиций в мире для западных государств страшнее всего, они не готовы занять место “в ряду равных”, уверен сенатор.

При этом, по его словам, союзники киевского режима с самого начала российской специальной военной операции сталкиваются с “разбродом и шатанием” на всех уровнях.«”Очевиден совершенно разброд и шатания – и в зрительном зале, и на сцене. За те два года, которые прошли с начала СВО, первая история, когда в зрительном зале в роли подхлопывающих не удалось Западу собрать глобальное мировое сообщество, от имени которого они взялись говорить. Уже на раннем этапе возникла достаточно представительная группа стран, которая с тех пор только увеличивается, и мы можем сейчас говорить уже о так называемом мировом большинстве, которое не разделяет линию Запада на поражение России и поддержку Украины всеми возможными и невозможными средствами, что бы там ни происходило”, – сказал Константин Косачев.

Нет единства и внутри самой западной коалиции, продолжил сенатор.«”Мы видим, что и в НАТО, и в Евросоюзе находятся страны, которые проявляют независимость, которые заявляют о собственных суверенных интересах в этой непростой ситуации. Это в первую очередь Венгрия, чуть в меньшей степени Словакия. Но совершенно точно не смогли сломать ни Венгрию, ни Словакию. <…> Это номер два в этой эпопее. Номер три – разброд и шатания внутри центров силы Запада: внутри Германии, Франции и США. Мы видим свистопляску, которая идет сейчас в американском конгрессе вокруг темы дальнейшего финансирования Украины, и точно такая же свистопляска идет и в Евросоюзе. Так что ситуация здесь совершенно точно в динамике, и эта динамика не в пользу Украины”, – добавил Константин Косачев.

Взято отсюда.