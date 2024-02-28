Косачев рассказал, что ждет войска НАТО в случае их появления на Украине

Войска НАТО в случае их размещения на территории Украины станут законными целями для российской армии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала “Россия 24”.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки войск стран ЕС на Украину, но консенсуса пока не достигли.«

"Ответная российская реакция с военной точки зрения должна определяться военными и верховным главнокомандующим, разумеется, в первую очередь, но, с моей точки зрения, в этом случае те вооруженные силы НАТОвцев, которые появятся на территории Украины, совершенно точно будут законными целями для российских Вооруженных сил. В этом ни у кого не должно быть сомнений", – цитирует слова Косачева РИА Новости.

Он подчеркнул, что если военная обстановка того потребуют, то следующими целями для ВС России могут стать центры принятия решений, подготовки специалистов и производства вооружения, расположенные на территории стран НАТО.«”Потому что это будет принципиально иная ситуация, в которой нам придется подавлять вооруженное сопротивление НАТОвцев России с использованием территории Украины. Но это перспектива, которую, повторю, не хотелось бы сейчас представлять сколь-либо в реальных категориях”, – заключил вице-спикер Совфеда.

Радио Sputnik писало, на территории Украины неофициально присутствует западный спецназ.ИЗОЛЕНТА liveИнцидент с бойцами СВО, умер Николай Рыжков, судьба НАТО, травля в Сети09:04

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