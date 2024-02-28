Косачев: в США сделали саморазоблачающее заявление об Украине

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сделал заявление, свидетельствующее о том, что Соединенные Штаты и их союзники боятся проиграть развязанную ими войну на Украине, отметил в эфире радио Sputnik заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, признание американского сенатора представляет еще больший интерес, чем недавнее заявление президента Франции о возможности отправки на Украину сухопутных войск стран ЕС.«”Может быть, менее резонансным, но, с моей точки зрения, значительно более любопытным было заявление американского сенатора Чака Шумера. В тот же день, когда Макрон отличился, (президент США Джо) Байден принимал у себя лидеров конгресса, четыре человека к нему ходили, демократы пытались убедить республиканцев в необходимости поддержки Украины, выделении ей дополнительной военной и финансовой помощи, и Чак Шумер был одним из этих четверых”, – уточнил Косачев.

Заявление прозвучало сразу после этой встречи, продолжил он.«”Выйдя из Овального кабинета, он (Чак Шумер, – ред.) на публику сделал, с моей точки зрения, разоблачающее заявление. Знаете, по Фрейду. Он сказал примерно следующее, но я совершенно точно не искажаю смысла: “Если мы не поддержим Украину, мы проиграем войну”. Еще раз цитирую: “Мы проиграем войну”. Вот что сказал американский сенатор. И да, это война, которую они ведут с нами. И да, это Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО, которые (воюют, – ред.) руками Украины, в этой войне боятся проиграть. Точно так же к этому относится господин Макрон и другие западные лидеры, которые эту войну и спровоцировали”, – подчеркнул Константин Косачев.

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