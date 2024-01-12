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Краснов назвал главную задачу Генпрокуратуры в новом году

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Краснов назвал главную задачу Генпрокуратуры в новом году

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников органов прокуратуры, назвал главные задачи российских прокуроров в наступившем году.«”Вопросы, которые нам предстоит держать на контроле в наступившем году, как прежде, многогранны и масштабны. Во многом они производны от общегосударственных задач повышения уровня жизни граждан. Прежде всего, это обеспечение конституционной законности и национальной безопасности, противодействие терроризму, религиозной нетерпимости, коррупции”, – цитирует Краснова РИА Новости.

Прокуроры будут добиваться максимального снижения социальной напряженности в обществе, добавил он.«”В условиях продолжения специальной военной операции основные усилия военных и территориальных прокуроров должны быть нацелены на обеспечение правопорядка в войсках, законности использования бюджетных средств, чтобы все необходимое для победы над фашизмом и бандеровщиной у наших воинов было”, – сказал генпрокурор.

В пятницу днем радио Sputnik сообщило, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.Сенатор Клишас. Да, тот самыйО ходе избирательной кампании в РФ, работе прокуроров и лайках в соцсетях17:33

Взято отсюда.

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