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Кремль пригрозил США “глубокими последствиями” в случае изъятия активов РФ

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Кремль пригрозил США "глубокими последствиями" в случае изъятия активов РФ

Изъятие российских активов обернется для США “глубокими последствиями”, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «

"Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", – приводит его слова РИА Новости.

Так Песков отреагировал на публикацию агентства Bloomberg, в которой говорилось, что Белый дом поддержит законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что предполагаемая поддержка Белым домом решения изъять российские активы представляет собой шаг в сторону подрыва финансового авторитета США, а также доверия к ним международных инвесторов.

Песков отметил, что Вашингтон не информировал Москву о поддержке американской администрацией подобного решения. По его словам, между РФ и США почти нет каналов связи.

Радио Sputnik ранее писало, что США не могут самостоятельно распоряжаться замороженными активами РФ.

Взято отсюда.

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