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Кремль прокомментировал присутствие французских наемников в рядах ВСУ

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Кремль прокомментировал присутствие французских наемников в рядах ВСУ

Заявления России о том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники, каждый раз подтверждаются, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французские военные. При этом Франция отрицает присутствие своих граждан в рядах ВСУ.

На вопрос журналистов, предлагала ли французская сторона провести телефонный разговор на данную тему, Песков ответил отрицательно.«

"Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз… наше утверждение находит подтверждение", – приводит его слова РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что МИД РФ вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове.

Взято отсюда.

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