Массовые отмены концертов российских артистов, которые высказались против спецоперации, в арабских странах могут быть связаны с их нежеланием портить отношения с Россией, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее в Таиланде сорвалось выступление юмориста Максима Галкина*, комика Руслана Белого* и певицы Светланы Лободы. Также мужа Аллы Пугачевой оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за русофобские заявления во время концерта в Дубае.

Как пояснил Рудченко, дело не в “длинной руке Кремля”, а в поддержке арабскими странами курса России и ее лидера Владимира Путина.«

"Арабские страны и… Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией", – сказал критик "Царьграду".

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили привлечь Галкина* к уголовной ответственности за фейки об армии и ее дискредитацию.

Комиссар исчезаетПерспективы мира на Украине, победа Трампа, отмена ОрбакайтеВчера, 21:04

Взято отсюда.