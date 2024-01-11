Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Кроме ядерного, пока”. Медведев об использованном в зоне СВО вооружении

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Кроме ядерного, пока". Медведев об использованном в зоне СВО вооружении

Россия в ходе недавних ударов по военным объектам на Украине использовала носители с разным наполнением, за исключением ядерного, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения он отметил, что серия недавних ударов ВС РФ по объектам на Украине подтвердила эффективность работы российского оборонно-промышленного комплекса в 2023 году. «

"Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что, кроме ядерного, пока", – приводит РИА Новости слова Медведева.

Радио Sputnik писало, что Медведев поблагодарил ЕС за рост ВВП России.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

13.01.2024

 Новости

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 50 квадратов

13.01.2024

 Новости

Wildberries компенсирует продавцам стоимость уничтоженных пожаром товаров

13.01.2024

 Новости

Шойгу исполнил мечту девочки и познакомил ее с “Русскими витязями”

13.01.2024

 Новости

Стали известны подробности состояния пострадавшего в ДТП поэта Рубинштейна

13.01.2024

 Новости

Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве

13.01.2024

 Новости

Володин рассказал о большом вкладе журналистов в развитие общества

13.01.2024

 Новости

Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries в Петербурге

13.01.2024

 Новости

Суд в Пензе избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в шпионаже

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix