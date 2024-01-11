“Кроме ядерного, пока”. Медведев об использованном в зоне СВО вооружении

Россия в ходе недавних ударов по военным объектам на Украине использовала носители с разным наполнением, за исключением ядерного, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения он отметил, что серия недавних ударов ВС РФ по объектам на Украине подтвердила эффективность работы российского оборонно-промышленного комплекса в 2023 году. «

"Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что, кроме ядерного, пока", – приводит РИА Новости слова Медведева.

Радио Sputnik писало, что Медведев поблагодарил ЕС за рост ВВП России.

Взято отсюда.