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Кукла с рукой в известном месте. Будет ли у ВСУ оружие из Латинской Америки

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Кукла с рукой в известном месте. Будет ли у ВСУ оружие из Латинской Америки

Россия довела до сведения властей Эквадора, что передача США российской техники будет считаться недружественным шагом, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

По словам посла, американцам эта техника не нужна – она нужна тем, кто умеет с ней обращаться (имелась в виду Украина).

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявлял, что страна обменяет старую российскую и украинскую технику на новую из США.

Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Киеву. Аргентинские СМИ писали, что Буэнос-Айрес хочет подарить Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E.

Добиваясь от латиноамериканских стран передачи Украине российской техники, Вашингтон приравнивает их к своим марионеткам, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.«”Как плохо, когда ты кукла с рукой в известном месте. Очень некомфортно быть государством с урезанным суверенитетом, когда тебе звонят из Вашингтона и говорят: надо передать. Ответ какой (должен быть): подписан договор, есть сертификат конечного пользователя, где прописано, что техника не должно быть передана третьей стороне. Особенно если такая передача техники нарушит интересы безопасности Российской Федерации. Обычно все это прописывается в документах о военно-техническом сотрудничестве… Какие последствия это может нести? Попадание в список недружественных стран, полное отсутствие дальнейшего военно-технического сотрудничества с Россией… В этом случае такая страна окончательно попадает под американский колпак. Они уже не смогут сказать в переговорах с американцами: мы еще посмотрим, может быть, мы лучше с русскими договоримся”, – сказал Дмитрий Егорченков.

Эквадорские власти не уточняли, какую именно технику они планируют обменять. В стране используют вертолеты Ми-171Е и ПЗРК “Игла”.Итоги. ВечерЯдерное предупреждение, Эквадор и военная техника РФ, суд против ИзраиляВчера, 19:04

Взято отсюда.

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