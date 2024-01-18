Кулеба назвал еще одну причину провала контрнаступления ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе назвал разведывательные дроны еще одной причиной провала украинского контрнаступления.

Ранее Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ с “утечкой информации”. «”Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам, в таких масштабах, что солдаты физически не могли двигаться, потому что как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв”, – приводит РИА Новости слова Кулебы.

Радио Sputnik писало, что немецкие депутаты отклонили резолюцию о передаче Украине ракет Taurus.

Взято отсюда.