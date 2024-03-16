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Кулеба назвал последствия для США в случае неспособности помогать Украине

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Кулеба назвал последствия для США в случае неспособности помогать Украине

Неспособность Вашингтона продолжать поддержку Киева подорвет лидерство американцев в мире и поставит под угрозу национальную безопасность их страны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Заявление он сделал в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.«”Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США”, – приводит слова Кулебы РИА Новости.

По информации украинского внешнеполитического ведомства, во время телефонного разговора с Блинкеном Кулеба подчеркнул важность продолжения поддержки Украины со стороны западных союзников, в том числе путем поставок систем ПВО и боеприпасов.

Отмечается, что стороны также обсудили дальнейшие пути утверждения “критически необходимого пакета” поддержки Киева Вашингтоном.

На уходящей неделе директор ЦРУ США Роберт Бернс заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны Вашингтона Украина примерно через год будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Москвы.

По мнению главы американской спецслужбы, отсутствие поддержки со стороны союзников чревато для ВСУ продолжением отступления и потерей еще больших территорий.

При этом Бернс считает, что новая помощь Киеву в случае ее одобрения конгрессом обеспечит украинской армии возможность для нового наступления и нанесения “проникающих ударов по Крыму”.

Радио Sputnik также писало, что генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад “точно уяснить”, что никакое “чудо-оружие” не поможет украинской армии одержать победу над ВС России.

Взято отсюда.

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