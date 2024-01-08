Кулеба рассказал, что сделает Россия, если союзники не помогут Киеву

Российские войска прорвут оборонительные линии ВСУ, если Киев не получит новой помощи от Запада, предупредил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.«”Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, … Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта”, – цитирует Кулебу РИА Новости.

В интервью испанской газете El País он призвал союзников поставлять ВСУ еще больше оружия, чтобы “избежать кризиса в будущем”, а также признал, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от ЕС не поступит.

Ранее радио Sputnik писало, что согласованный с конгрессменами проект бюджета правительства США на текущий год не предусматривает выделения помощи Киеву.

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