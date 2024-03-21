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Кулеба: в НАТО должны вернуться к проведению тренировок на Украине

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Кулеба: в НАТО должны вернуться к проведению тренировок на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудил перспективы сотрудничества оборонных предприятий сторон, а также призвал вернуться к практике тренировок на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Ранее в четверг Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. «

"Он (Кулеба, – ред.) отдельно отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности предоставления нашему государству критически важных видов вооружений и военной техники. Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников", – приводит РИА Новости комментарий украинского МИД.

По данным ведомства, на встрече с Бауэром Кулеба также призвал Североатлантический альянс продолжать увеличивать объемы поддержки Киева, прежде всего поставками летального вооружения, и вернуться “к практике тренировок на Украине, развертыванию ремонтных баз на Украине”.

Радио Sputnik сообщало, когда в Румынии будет построена крупнейшая в Европе база НАТО.

Взято отсюда.

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