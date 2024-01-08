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Кулеба высказался о перспективах заморозки конфликта с Россией

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Кулеба высказался о перспективах заморозки конфликта с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais заявил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о заморозке конфликта.«”Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны… Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант”, – ответил глава украинского МИД на соответствующий вопрос.

По словам Кулебы, Украина “должна быть вопросом единства, а не разделения”.

Радио Sputnik сообщало, что в США назвали главный страх Украины после массированных ударов ВС России 29 декабря.

Взято отсюда.

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