“Ларчик открывается просто”. Зачем Зеленский поехал в Прибалтику?

Поездка Владимира Зеленского в Прибалтику носит главным образом пропагандистский характер, цель – привлечь внимание к Украине, отметил писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Зеленский посетил в среду Литву с визитом, его встреча с президентом Гитанасом Науседой была посвящена военной помощи Украине, пишут литовские СМИ.

Пакет долгосрочной помощи Вильнюса Киеву на 200 миллионов евро уже утвержден, в январе-феврале Литва направит Украине входящие в этот пакет технику и амуницию, заявил Науседа на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Декабрьские визиты Зеленского в США и Европу были откровенно провальными, для возвращения в медиапространство Зеленский использует единомышленников из Прибалтики, пояснил Гаспарян.«”Больше никто не принимает – ларчик открывается очень просто. Зеленский собирается на Всемирный экономический форум в Давосе, ему надо себя лишний раз “прокачать”. Мы же видим, что из медиапространства Украина исчезает. Если раньше это были первые полосы газет, первые минуты на CNN, то сейчас это все ушло. А без информационного присутствия очень сложно убеждать спонсоров вкладываться – помимо того, во сколько Израиль обходится”, – сказал Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Вряд ли попытки вернуть Украину в центр информационной повестки увенчаются успехом, продолжил он.«”Это уже никому не интересно по сравнению с тем, что происходит в Израиле. Тем более что там конца и края не видно. Плюс к этому скоро выборы на Тайване – вдруг там не дай бог что-то произойдет. Поэтому денег сейчас не дадут”, – полагает писатель.

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Зеленский может прибыть на Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе с 15 по 19 января.

Программу Армена Гаспаряна слушайте здесь. Теория заблужденийВсеобщая поддержка Путина и вояж Зеленского в Прибалтику17:04Теория заблужденийСудьба русских школ в Литве, протесты в Варшаве, плакаты с Гитлером в Софии17:33

Взято отсюда.