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Лавров назвал главную задачу российской дипломатии на 2024 год

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Лавров назвал главную задачу российской дипломатии на 2024 год

Задачей российской дипломатии на следующий год остается обеспечение объективного восприятия России в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала “Россия 24”.«

"Задача – обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", – сказал глава российского МИД.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Запад, по словам Лаврова, провалил стратегию “стратегического поражения России”.

Взято отсюда.

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