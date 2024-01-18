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Лавров назвал имя британца, сорвавшего мирное соглашение РФ и Украины

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Лавров назвал имя британца, сорвавшего мирное соглашение РФ и Украины

Украина отказалась подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по приказу бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.«

"Президент (РФ Владимир Путин) неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ", – заявил Лавров.

Министр также напомнил слова главы государства о том, что чем дольше будет тянуться вопрос мирных переговоров, тем сложнее России и Украине будет договариваться.«”Вот сейчас мы видим исполнение этого пророчества”, – подытожил Лавров.

Радио Sputnik ранее писало, что соглашение с Лондоном не оставляет Киеву шанса на переговоры.

Взято отсюда.

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