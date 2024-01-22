Лавров объяснил, что осложняет мирное урегулирование конфликта на Украине

Поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине осложнен поддержкой Запада, заявил на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров. «”Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима”, – приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Запад продолжает оказывать Киеву поддержку, несмотря на его “очевидную агонию” и неспособность добиться поставленной ему задачи нанести России стратегическое поражение.

Радио Sputnik также писало, что Швейцария не ищет контактов с РФ для саммита мира по Украине.

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