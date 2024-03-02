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Лавров отреагировал на слова офицеров ФРГ, Макрона и Остина

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Лавров отреагировал на слова офицеров ФРГ, Макрона и Остина

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина, а также перехваченная запись разговора немецких офицеров показывают, что Европа не намерена менять свой курс на поражение России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«”Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен”, – приводит слова министра РИА Новости.

Как Лавров отметил в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье, заявления Макрона, Остина и планы немецких генералов атаковать Крымский мост являются “кричащим саморазоблачением”. Все эти факторы указывают на то, что “партия войны” не готова отступить от цели нанести стратегическое поражение России на поле боя, подчеркнул глава МИД РФ.«

"Это такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание (бывшего канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, (экс-президента Франции Франсуа) Олланда и (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, что никто не собирался выполнять Минские договоренности", – добавил министр.

Ранее французский лидер Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки сухопутных войск на Украину.

В свою очередь, шеф Пентагона Остин допустил, что в случае поражения ВСУ, в конфликт с Россией вступят силы НАТО.

Радио Sputnik сообщало, как Россия отреагирует на расширение Североатлантического альянса.

Взято отсюда.

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