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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

Визит министра в ООН продлится с 22 по 24 января. Он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинской проблематике.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у российского министра не запланировано.

Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Радио Sputnik сообщало, что в ООН заявили о вероятной встрече Гутерриша и Лаврова.18 января, 21:04

Взято отсюда.

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