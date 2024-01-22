Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
Визит министра в ООН продлится с 22 по 24 января. Он примет участие в ежеквартальных открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинской проблематике.
Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил журналистам, что никаких контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у российского министра не запланировано.
Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Радио Sputnik сообщало, что в ООН заявили о вероятной встрече Гутерриша и Лаврова.18 января, 21:04
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