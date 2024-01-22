Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности по Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание созвано в связи с поставками Западом вооружений Украине. Одной из центральных тем обсуждения станет вчерашний обстрел ВСУ Донецка, как ранее отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ожидается, что визит Лаврова в Нью-Йорк продлится до 24 января. Российский министр также примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Заседание пройдет на министерском уровне.

Радио Sputnik сообщало, что Лавров назвал имя британца, сорвавшего мирное соглашение РФ и Украины.

Взято отсюда.