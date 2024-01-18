Лондон “науськивает” Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«”Лондон буквально “науськивает” Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ”, – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Он также напомнил о заявлениях отставных высокопоставленных американских военных, которые призывают уничтожить в Крыму “все возможности для жизни, чтобы там флота российского не было”.«”Залезть в голову к этим людям было бы интересно. Я просто хотел бы посмотреть – они провокаторы или они думают, что у нас коленки дрогнут? И никто их не одергивает”, – добавил он.

Радио Sputnik сообщало, что Лавров назвал имя британца, сорвавшего мирное соглашение РФ и Украины.

Взято отсюда.